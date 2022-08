விருதிற்கான பரிந்துரை பட்டியலில் இருந்து கங்கனா பெயரை நீக்கி ஃபிலிம்ஃபேர்...அப்படி என்ன நடந்தது?

மும்பை : பாலிவுட் திரையுலகில் சர்ச்சைக்கு பஞ்சமில்லாத நடிகையாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார் கங்கனா ரணாவத். அடிக்கடி ஏதாவது சர்ச்சையில் சிக்குவது அல்லது சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசுவதையே வழக்கமாக கொண்டுள்ளார்.

திருப்பதி ஏழுமலையானை வழிபட்ட நடிகை கங்கனா ராவத் மற்றும் நடிகர் சாய்குமார்

ஹிருத்திக் ரோஷன் உடனான விவகாரத்திற்கு பிறகு பல சர்ச்சை கருத்துக்களை தொடர்ந்து பகிர்ந்து, தொடர்ந்து அனைவருடனும் விவாதம் செய்து வந்ததால் ட்விட்டர் இந்தியா நிர்வாகமே கங்கனாவின் ட்விட்டர் கணக்கை முடக்கியது. இதைத் தொடர்ந்து இன்ஸ்டாகிராமிற்கு வந்த கங்கனா, படுகவர்ச்சி போட்டோக்களை பகிர்ந்து அலர விட்டார்.

கடைசியாக இவர் நடித்த தடக் படம் மிகப் பெரிய தோல்வியை சந்தித்தது. பல கோடிகள் நஷ்டம் ஏற்பட்டது தொடர்பாக மீடியாக்களில் செய்தி வெளியிடப்பட்டது. ஆனால் இதற்கும் மீடியாக்களிடம் கொந்தளித்த கங்கனா, என் படம் மட்டும் தான் உங்க கண்ணுக்கு தெரியும் என கோபப்பட்டார்.

English summary

After Kangana Ranaut said that she will sue a leading magazine for nominating and inviting her to their awards show, the magazine revoked her nomination. Kangana was nominated for the Best Actress Awards for her film Thalaivii. In a fresh statement, the association have also called the actor’s accusations ‘false’.