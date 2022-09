விளம்பரங்கள் மூலம் பிரபலமானவரும் அனிருத்தின் உறவினருமான எஸ்வி ரமணன் காலமானார்: பிரபலங்கள் இரங்கல்!

சென்னை: ஊடகத்துறையில் வானொலி விளம்பரங்கள் மூலம் பிரபலமானவர் எஸ்வி ரமணன்.

பிரபல தயாரிப்பாளர், இயக்குநர் கே சுப்பிரமணியம் மகனான எஸ்வி ரமணன் வயது மூப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார்.

மறைந்த எஸ்.வி. ரமணன் இளம் இசையமைப்பாளர் அனிருத்தின் உறவினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Noted filmmaker, and popular voice in radio advertisements, SV Ramanan passed away at his residence in RA Puram here early this morning due to an age-related illness. His last rites would take place later today. Young music composer Anirudh is Ramanan’s grandson