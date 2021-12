பாவ்னி – அபினய் லவ் மேட்டரால் பற்றி எரியும் பிக்பாஸ் வீடு...கூலாக மிச்சரி சாப்பிடும் அபினய்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி இன்று 67 வது நாளை எட்டி உள்ளது. கடந்த சில நாட்களாகவே பிக்பாஸ் வீட்டில் பாவ்னி - அபினய் இடையேயான உறவு பெரும் விவாத பொருளாகி, பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது.

அதுவும் பாட்டில் டாஸ்கில் ராஜு நேருக்கு நேராக, அபினய்யிடம், பாவ்னியை லவ் பண்ணுறியா என கேட்டார். ஆனால் அப்போதும் அபினய் அதை இல்லை என நேரடியாக பதில் சொல்லி பிரச்சனையை முடிக்கவில்லை. மாறாக ராஜு கேட்டது தவறு என அனைவரும் அவரை குற்றம்சாட்டினர். இதனால் தான் தவறாக பேசியதற்காக ராஜு அனைவரின் முன்னிலையிலும் மன்னிப்புக் கேட்டார்.

Past few days in bigg boss house, pawni - abinay love matter makes big issue. this week luxuary budget task also argement goes about this issue. but priyanka tried to save pawni and abinay who intiates this issue.