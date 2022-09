முதல் நாள் முதல் காட்சி யூடியூபர்கள் பேட்டி..அலறும் திரையுலகினர்

முதல் நாள் முதல் காட்சி, ஸ்பெஷல் ஷோ போடும் திரையுலகினர் அந்த படம் பற்றி யூடியூபர்ஸ் ரசிகர்களிடம் கருத்து எடுத்து போடக்கூடாது என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

படம் நன்றாக இருக்கிறதா? இல்லையா? என்பதை படம் பார்த்துவிட்டு வருபவர்களிடம் கேட்டு எடுத்து போடுவதால் பாதிக்கப்படுவதாக கூறியுள்ளனர்.

முதல் நாள் முதல்காட்சி, ஸ்பெஷல் ஷோ, ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய்க்கு டிக்கெட் என ஒருவாரத்தில் வசூலை குவிக்கும்போது பார்க்க வருபவர் படம் பற்றி தெரிந்துக்கொள்ளக்கூடாதா என்கிற கேள்வியை நெட்டிசன்கள் எழுப்பியுள்ளனர்.

எத்தனை நாளைக்கு தான் முரட்டு சிங்கிளாகவே இருப்பது..இந்தி நடிகையுடன் டேட்டிங் செல்லும் பிரபாஸ்!

English summary

The filmmakers, who are screening on a special show from the first day, have urged YouTubers not to take interviews with the fans who watch the movie. Is the picture good? Isn't it? People Review who come after watching the film, it will be affected producers. they said. Netizens have raised the question whether the audience should not know about the film when it accumulates collections in a week like the first-day premiere, special show, and tickets for thousands of rupees.