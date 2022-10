கிரைம் திரில்லர் 'அஜினோமோட்டோ' படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு.. வெளியிட்டது யாருனு தெரியுமா?

சென்னை: கிரைம் திரில்லர் படமாக தயாராகி வரும் படம் தான் 'அஜினோமோட்டோ'.

நடிகர் ஆர். எஸ். கார்த்திக் ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் 'அஜினோமோட்டோ' படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் மோஷன் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

கிரைம் திரில்லர் படங்கள் அனைத்தும் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்று வரும் நிலையில், இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்து உள்ளது.

English summary

Ajinomoto Movie First Look Poster Released: The first look and motion poster of R.S.Karthik’s film 'Ajinomoto' has been released. As all the crime thriller films are getting good response among the fans, the expectations of the film are also increasing.