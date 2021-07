வைரல் ஸ்டார் வனிதா விஜயகுமார்.. புது படத்தில் கிடைத்த பட்டம்.. கலக்கலாய் வெளியான போஸ்டர்!

சென்னை: நடிகை வனிதா பிக்கப் டிராப் படத்தின் மூலம் வைரல் ஸ்டார் வனிதா விஜயகுமார் என அறிமுகமாகிறார்.

நடிகை வனிதா விஜயகுமார் பிக்பாஸ் சீசன் 3 நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பிறகு நடிகை வனிதாவுக்கு சின்னத்திரை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பும் சினிமாவில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பும் குவிந்து வருகிறது.

குக் வித் கோமாளி, கலக்கப்போவது யார்? பிக்பாஸ் ஜோடிகள் என பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று வந்தார்.

அண்மையில் பிக்பாஸ் ஜோடிகளில் ரம்யா கிருஷ்ணனுடன் ஏற்பட்ட மோதல் காரணமாக விலகுவதாக அறிவித்தார்.

English summary

Actress Vanitha Vijayakumar pairing with power star in Pickup drop movie. In the first look of the film Vanitha name mentioned as Viral star.