தமிழ் திரையுலகில் முதல் முறையாக ரசிகர்கள் வெளியிட்ட “மாறன்” டிரெய்லர்... எப்படி இருக்கு ?

சென்னை : தமிழ் சினிமா வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக தனுஷ் நடித்த மாறன் படத்தின் டிரைலரை ரசிகர்களே ட்விட்டரில் வெளியிட்டுள்ளனர். மிரட்டலான இந்த டிரைலர் ரசிகர்களை கவர்ந்து, லைக்குகளை குவித்து வருகிறது.

சத்ய ஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில், இயக்குநர் கார்த்திக் நரேன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம் "மாறன்". இயக்குநர் கார்த்திக் நரேனுடன் இணைந்து ஷர்பு மற்றும் சுஹாஸ் இப்படத்தின் திரைக்கதையை எழுதியுள்ளனர். இப்படம் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் 2022 மார்ச் 11 ஆம் தேதி பிரத்யேகமாக வெளியாகிறது.

"மாறன்" திரைப்படத்தை சத்ய ஜோதி பிலிம்ஸ் TG தியாகராஜன் வழங்குகிறார், செந்தில் தியாகராஜன் மற்றும் அர்ஜுன் தியாகராஜன் தயாரித்துள்ளனர். இப்படத்தை கார்த்திக் நரேன் இயக்க, ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். கதாநாயகியாக மாளவிகா மோகனன் நடிக்கிறார். சமுத்திரக்கனி, கிருஷ்ண குமார், மாஸ்டர் மகேந்திரன், ஜெயபிரகாஷ், ஆடுகளம் நரேன் மற்றும் பல முன்னணி கலைஞர்கள் இப்படத்தில் இணைந்து நடித்துள்ளனர்.

English summary

For the first time in Tamil cinema history, fans released Dhanush's starring Maaran movie trailer. By using the Twitter unlock option, fans released this trailer. Twitter also surprised Dhanush fans by introducing the Twitter emoji option.