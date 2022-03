பிரஷாந்த்தின் முதல் திருமணத்தில் நடந்தது என்ன...முதல் முறையாக மனம் திறந்த தியாகராஜன்

சென்னை : நடிகர் பிரஷாந்த்தின் முதல் திருமணம் தோல்வியில் முடிய என்ன காரணம். எதனால் விவகாரத்து நடைபெற்றது என பிரஷாந்த்தின் தந்தையும், நடிகரும், தயாரிப்பாளருமான தியாகராஜன் முதல் முறையாக ஓப்பனாக பேசி உள்ளார்.

நடிகர் பிரஷாந்த், 1990 ம் ஆண்டு ரிலீசான வைகாசி பொறந்தாச்சு படத்தின் மூலம் 17 வயதில் ஹீரோவானவர். அடுத்தடுத்து பல படங்களில் நடித்து, டாப் ஹீரோ ஆனார். ஜீன்ஸ் படத்தில் ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு ஜோடியாக நடிக்கும் அளவிற்கு சூப்பர் ஹிட் ஆனார். அப்படி இருந்தவரின் படங்கள் வரிசையாக தோல்வி அடைந்ததால், ஒரு கட்டத்தில் சினிமாவில் இருந்து காணாமல் போனார்.

For the first time, actor, director, and producer Thiyagarajan openly speaks about his son Prasanth's first marriage. He said that Prasanth had not divorced his first wife. The truth is a different story. We are planning a second marriage for Prasanth after the release of Andhagan. He is also in talks for two more films.