”விருமன்” படத்தை இந்த காரணத்திற்காக நீங்கள் ரசித்து பார்க்கலாம்..ஏன்னு நீங்களே பாருங்க!

சென்னை : கார்த்தி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள 'விருமன்' திரைப்படம் நாளை வெளியாக உள்ளது. கார்த்தியின் சுல்தான் படத்திற்கு பிறகு இப்படம் வெளியாக உள்ளது.

விருமன் படத்தின் டிரெய்லர் மற்றும் பாடல் என அனைத்தும் மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றதால், படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. அதுமட்டும் இல்லாமல் படத்திற்கான முன்பதிவுகள் அனைத்து இடங்களிலும் சிறப்பாக உள்ளன.

விருமன் திரைப்படம் உலகளவில் அதிக திரையரங்குகளில் சிறப்பு காட்சிகளுடன் படம் நாளை வெளியாக உள்ளது. கார்த்தியின் 'விருமன்' திரைப்படத்தை இந்த 5 காரணத்திற்காக பார்க்கலாம் என ரசிகர்கள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

'Viruman' starring Karthi in the lead role is all set to release tomorrow, and it's going to be the biggest Tamil release of this week. For this reasons why Karthi's 'Viruman' will be worth watching in theatres.