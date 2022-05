ரசிகர்களை அதிர்ச்சி அடைய வைத்த கமல்...வெளிநாட்டு விமர்சகர்கள் ஆச்சர்யம்

சென்னை : விக்ரம் படத்திற்காக கமல் செய்து வரும் ப்ரோமோஷன் வேலைகள் வேற லெவலில் உள்ளது. மலேசியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் சென்று விக்ரம் பட ப்ரொமோஷனை நடத்த படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. இது தொடர்பான அறிவிப்பை நேற்று நடைபெற்ற விக்ரம் பிரஸ்மீட்டிலும் அறிவித்துள்ளார்கள்.

டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. 5 மொழிகளில் பான் இந்தியா படமாக ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. படம் பற்றி வெளியாகும் தகவல்கள் ஒவ்வொன்றும் அனைவருக்கும் படம் பற்றிய ஆர்வத்தை தூண்டி வருகிறது.

English summary

Recently for Vikram movie promotion, Kamalhaasan stood behind the fan and surprised their. Two of the foreign critics surprished when saw this video. How the fans are so love with Kamal apart from cinema. This video also now trending in social media.