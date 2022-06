நயன்தாராவுக்கு வாழ்த்து கூட சொல்லாத பிரபலங்கள்.. அழைப்பிதழ் கொடுக்கலையா.. அவாய்டு பண்ணிட்டாங்களா?

சென்னை: நடிகை நயன்தாரா மற்றும் விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் கடந்த ஜூன் 9ம் தேதி மகாபலிபுரத்தில் உள்ள ஷெரட்டன் பார்க் ஹோட்டலில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது.

நடிகர் ரஜினிகாந்த், பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக்கான், ஜெயம் ரவி, கார்த்தி, சூர்யா என ஏகப்பட்ட திரை பிரபலங்கள் இந்த திருமணத்தில் கலந்து கொண்டனர்.

ஆனால், தென்னிந்திய சினிமாவின் பல முக்கிய நடிகர்கள் நயன்தாரா திருமணத்திலும் கலந்து கொள்ளவில்லை. அவருக்கு சமூக வலைதளங்களில் சின்னதாக ஒரு வாழ்த்துக் கூட போடவில்லையே ஏன் என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

நமிதா குழந்தை மாதிரி.. சாக்லேட் திருடுவா - வளைகாப்பில் ஸ்ரீகாந்த் சொன்ன தகவல்

English summary

From Ajith to Simbu top celebrities avoid actress Nayanthara’s grand wedding due to various reasons. But most of them not send a single tweet stirs so many questions to fans.