பினாலே டிக்கெட்டால் தப்பிய அமுதவாணன்... எவிக்சனில் சிக்கிய முக்கியமான போட்டியாளர்!

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 13வது வாரத்தின் இறுதிப் பகுதியை எட்டிவிட்டது.

இந்த வாரம் டிக்கெட் டூ பினாலே டாஸ்க் நடத்தப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.

இந்த டாஸ்க்கில் முதலிடம் வரும் போட்டியாளர் நாமினேஷனில் கலந்துகொள்ளாமல் இறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெறலாம்.

அதன்படி அமுதவாணன் இந்த டாஸ்க்கில் வெற்றிப் பெற்று நேரடியாக இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளார்.

Bigg Boss Season 6 has reached the finale of the 13th week. Amudhavanan, who received the fewest votes this week, was expected to be Eviction. But there are reports that Shivin or ADK could be evicted.