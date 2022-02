ஆரம்பம் முதல் ரிலீஸ் வரை... வலிமை பட சுவாரஸ்ய தகவல்கள்

சென்னை : கிட்டதட்ட மூன்று ஆண்டுகளாக பலவிதமான தடைகள், தாமதங்கள் ஆகியவற்றை தாண்டி அஜித்தின் வலிமை படம் இன்று உலகம் முழுவதும் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தை அஜித் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி தியேட்டர் உரிமையாளர்களே திருவிழா போல் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிட்டதட்ட 1000 தியேட்டர்களில் வலிமை ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. அத்தனை தியேட்டர்களிலும் ஹவுஸ்ஃபுல் போர்டுடனேயே வலிமை படம் திரையிடப்பட்டுள்ளது. தியேட்டருக்கு வெளியில் மட்டுமல்ல உள்ளேயும் ஆட்டம், விசில் என அஜித் ரசிகர்கள் அதகளப்படுத்தி விட்டனர். தீவிர அஜித் ரசிகர்கள் சிலர் படம் பார்த்து விட்டு வந்து சந்தோஷத்தில் கண்ணீர் விட்டு அழுதுள்ளனர். இந்த அளவிற்கு ரசிகர்கள் கொண்டாடும் வலிமை படம் பற்றிய பல சுவாரஸ்ய தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

வலிமை கொண்டாட்டத்திற்காக பால் பாக்கெட்டுகளை எடுத்த அஜித் ரசிகர்கள்...பரபரப்பு வீடியோ

English summary

After a three-year wait and much struggle, Valimai was finally released today. Fans celebrate this as a festival. Here we go through everything from the beginning to the release of Valimai. Here we have listed some interesting facts about Ajith's Valimai.