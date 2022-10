ஜி.பி.முத்துக்கு நீதி கிடைத்தது..தனலட்சுமி வெளியேற்றப்பட்டார்..

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கோஷ்டி சேர்ந்து ஜி.பி.முத்துவை நேற்று முன்தினம் வெளியேற்றினார்கள்.

மறுநாள் தனது நிலையை விளக்கி சொன்ன ஜி.பி.முத்து வேலை செய்யாதவர்களை விட்டு விட்டு என்னைப்போல் வேலை செய்பவர்களை வெளியேற்றினால் எப்படின்னு ஜனனிடம் சொன்னார்.

அன்று இரவு நடந்த கூட்டத்தில் ஜி.பி.முத்துக்கு பதிலாக தனலட்சுமியை ஜனனி வெளியே அனுப்பினார். ஜி.பி.முத்து மற்றவர்களுக்காக வேலை செய்வதும் இந்த கூட்டத்தில் பிரச்சனையாக மாறியது.

English summary

The BB Contestent joined forces and evicted G.P.Muthu the day before yesterday. Explaining his position the next day, G.P.Muthu told Janani how he could leave the non-working people and throw out the working people like me. Janani sent Dhanalakshmi out in place of G.P.Muthu in the meeting that night.