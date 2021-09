அடுத்த ஹிட் கன்ஃபார்ம்...சூர்யா படங்களில் மீண்டும் இணையும் ஜிவி பிரகாஷ்

சென்னை : இசையமைப்பாளராக இருந்து ஹீரோவாக வளர்ந்தவர்களில் ஜி.வி.பிரகாஷும் ஒருவர். இசை, படங்கள் என இரண்டிலும் இவருக்கு வாய்ப்புக்கள் அடுத்தடுத்து குவிந்து வருகிறது.

வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்த அசுரன், சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்த சூரரைப் போற்று என அனைத்திலும் ஜி.வி.பிரகாஷ் தான் இசையமைத்துள்ளார். சிறந்த இசைக்காக இந்த படங்கள் விருதுகளை வென்றுள்ளன. ஜி.பி.பிரகாஷ் இசையமைக்கும் படங்கள் வரிசையாக ஹிட்டாகி, விருதுகளையும் பெற்று வருகின்றன.

g.v.prakash to join in suriya's much waited next 2 movies. bala's untitled movie in suriya production and vetrimaran's vadivasal will compose music by g.v.prakash. vadivasal is 5th colobration of vetrimaran and g.v.prakash.