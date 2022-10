கவித்துவமாக காதலை சொன்ன கவுதம் கார்த்தி – மஞ்சிமா மோகன்… திரையுலகினர், ரசிகர்கள் வாழ்த்து

சென்னை: நடிகர் கார்த்திக்கின் மகனான கவுதம் மணிரத்னம் இயக்கிய கடல் படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமாகினார்.

தொடர்ந்து வை ராஜா வை, தேவராட்டம், ஆனந்தம் விளையாடும் வீடு ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ள கவுதம் கார்த்திக் தற்போது பத்து தல படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், கவுதம் கார்த்திக் நடிகை மஞ்சிமா மோகன் இருவரும் தாங்கள் காதலிப்பதாக அறிவித்துள்ளனர்.

பார்த்திபன்,கௌதம் கார்த்திக்கின் பட தலைப்பு வெளியானது… வித்தியாசமான பெயரா இருக்கே !

English summary

Actor Gautham Karthik and Manjima Mohan were rumored to be in love. Both have confirmed it today. Gautham Karthik and Manjima Mohan have announced that they are in love after sharing pictures of themselves together on Instagram.