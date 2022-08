எப்போ கல்யாணம் பண்ண போறீங்க?...கெளதம் கார்த்திக் சொன்ன குட் நியூஸ்

சென்னை : நடிகர் கார்த்திக்கின் மகனான கெளதம் கார்த்தி, கடல் என்ற படத்தின் மூலம் நடிகராக அறிமுகமானார். தொடர்ந்து என்னமோ ஏதோ, வை ராஜா வை, முத்துராமலிங்கம், ரங்கூன், தேவராட்டம் போன்ற பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.

கடைசியாக தற்போது சிம்பு நடிக்கும் பத்து தல படத்தில் முக்கிய கேரக்டரில் நடித்து வருகிறார். இந்நிலையில் சமீபத்தில் இவர், நடிகை மஞ்சிமா மோகனை திருமணம் செய்து கொள்ள உள்ளதாக சோஷியல் மீடியாவில் தகவல் பரவியது.

மஞ்சிமா மோகனின் பிறந்தநாள் அன்று அவருடனான ரிலேஷன்ஷிப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் வாழ்த்து பதிவிட்டிருந்தார் கெளதம் கார்த்திக். ஆனால் இருவருமே வெளிப்படையாக தங்களின் உறவு பற்றி எந்த தகவலையும் உறுதி செய்யவில்லை.

சோனி லைவில் வெளியானது விக்டிம் ஆந்தாலஜி.. வெங்கட்பிரபு, பா ரஞ்சித், ராஜேஷ், சிம்புதேவன் மாயாஜாலம்!

English summary

In a recent interaction with the fans on Instagram, Gautham Karthik who is currently shooting for his upcoming film 'Pathu Thala' also starring Silambarasan TR in the lead, has responded to the question on when his marriage would be, saying, "Very soon, hopefully," with a smile.