விக்னேஷ் சிவன் இயக்கும் AK 62 படத்தில் அஜித்துக்கு வில்லன்…. உண்மையை சொன்ன கெளதம் மேனன்

சென்னை: அஜித் தற்போது ஹெச் வினோத் இயக்கும் துணிவு படத்தின் படப்பிடிப்புக்காக பாங்காங் சென்றுள்ளார்.

துணிவு படத்தைத் தொடர்ந்து விக்னேஷ் சிவன் இயக்கும் 'ஏகே 62' படத்தில் நடிக்கவுள்ளார் அஜித்.

ஏகே 62 படத்தில் வில்லனாக நடிப்பது குறித்து இயக்குநர் கவுதம் மேனன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

English summary

Vignesh Sivan will direct Ajith's 62nd film. Anirudh is composing the music for this film produced by Lyca. While Gautham Menon was said to play the villain in AK 62, it turned out to be a rumor