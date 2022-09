தளபதி 67க்கு மொத்தமாக கால்ஷீட் கொடுத்த சிம்பு பட இயக்குநர்… எல்லாம் விஜய்க்காக மட்டும் தானாம்!

சென்னை: விஜய் தற்போது நடித்து வரும் 'வாரிசு' திரைப்படம் அடுத்தாண்டு பொங்கலுக்கு வெளியாகிறது.

வாரிசு படத்தைத் தொடர்ந்து லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் 'தளபதி 67' ஷூட்டிங்கில் விஜய் கலந்துகொள்ள உள்ளார்.

'தளபதி 67' படத்தில் நடிக்கும் மற்ற நடிகர்கள் குறித்த தகவல்கல் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

Vijay is currently acting in the Varisu movie. The film will release next year for Pongal. Following this, Vijay will be acting in Thalapathy 67 directed by Lokesh Kanagaraj. It has been reported that Gautham Menon, who plays the villain character in this film, has given a call sheet for 47 days.