தூங்கிட்டு வாங்கன்னு சொன்னது குத்தமா, பிழைப்பில் மண் போடுவது விமர்சனமா?: கெளதம் மேனன் கேள்வி

சென்னை: சிம்பு - கெளதம் மேனன் கூட்டணியில் உருவான வெந்து தணிந்தது காடு திரைப்படம் கடந்த வாரம் வெளியானது.

படத்தின் ரிலீஸுக்கு முன்னர் முதல் காட்சி பார்க்க வருபவர்களை நன்றாக தூங்கிவிட்டு வருமாறு கெளதம் மேனன் கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில், வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் சக்சஸ் மீட்டில், அதற்கு கெளதம் மேனன் விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.

”இது கேங்ஸ்டர் படம் இல்ல… ஆனா செகண்ட் பார்ட்ல சம்பவம் இருக்கு”: சக்ஸஸ் மீட்டில் சிம்பு ட்விஸ்ட்

English summary

Simbu Vendhu Thanindhathu Kaadu has been well received by fans. This film's success meet was held in Chennai yesterday. Then Director Gautham Menon said a bold comment about the film reviews