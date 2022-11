துணிவு BGM இப்படித்தான் இருக்குமாம்… அஜித் ரசிகர்களுக்காக ஜிப்ரான் கொடுத்த அல்டிமேட் அப்டேட்

சென்னை: அஜித் நடித்துள்ள துணிவு படத்தின் இறுதிக்கட்ட பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

அஜித், மஞ்சு வாரியர் உள்ளிட்ட நடிகர்கள் துணிவு படத்திற்காக டப்பிங் கொடுத்து விட்டனர்.

துணிவு ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிளுக்காக ரசிகர்கள் காத்திருக்கும் நிலையில், படத்தின் பின்னணி இசை பற்றி ஜிப்ரான் அப்டேட் கொடுத்துள்ளார்.

English summary

Ajith's Thunivu film is releasing for Pongal. Gibran composed the music for this film. In this case, Gibran tweeted that he is busy working on the BGM for Thunivu.