அந்த ஷாட்ல உண்மையாவே அஜித் அடிச்சாரு.. துணிவு படத்தில் நடித்த அனுபவத்தை பகிர்ந்த ஜிஎ.ம் சுந்தர்!

சென்னை: துணிவு படத்தில் வங்கி அதிகாரியாக நடித்த நடிகர் ஜி.எம். சுந்தர் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில் நடிகர் அஜித் தன்னை நிஜமாகவே அடித்தார் என்றும் இருவருக்கும் இடையேயான டைமிங் நல்லாவே படத்தில் வொர்க்கவுட் ஆனது என்றும் பேசி உள்ளார்.

இயக்குநர் கே. பாலசந்தர் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடித்த புன்னகை மன்னன் படத்தில் நடிகராக அறிமுகமானவர் ஜிஎம் சுந்தர்.

சார்பாட்டா பரம்பரை படத்தில் சமீபத்தில் அவர் நடித்த கதாபாத்திரம் மீம் மெட்டீரியலாகவே மாறி ரசிகர்கள் மத்தியில் அவரை மிகவும் பிரபலப்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Popular Actor GM Sundar opens up about Ajith hit him really for Thunivu pre climax scene in a recent interview. He also shares about the timing sense between Ajith and him works very well in that movie.