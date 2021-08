அடுத்த கட்ட படப்பிடிப்புக்கு வெளிநாடு செல்கிறது கூகுள் குட்டப்பன் படக்குழு

சென்னை : இயக்குநர் கேஎஸ் ரவிக்குமார் முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வரும் கூகுள் குட்டப்பன் படம் பிரபல மலையாள திரைப்படம் ஆண்ட்ராய்டு குஞ்சப்பன் தமிழ் ரீமேக் ஆகும்.

பிக் பாஸ் தர்ஷன் மற்றும் லாஸ்ஸியா இணைந்து நடித்து வரும் கூகுள் குட்டப்பன் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் சமீபத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களை வெகுவாக ஈர்த்தது.

நடிகை மீரா மிதுன் மற்றும் அவரது ஆண் நண்பர் ஆகியோரின் ஜாமின் வழக்கு ஒத்திவைப்பு!

கடந்த சில மாதங்களாக கேரளா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் சில பகுதிகளில் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வர இப்பொழுது அடுத்த கட்ட படப்பிடிப்பிற்காக படக்குழு வெளிநாடு செல்ல உள்ளது.

English summary

google kuttappan team to fly russia soon for next schedule of shooting. in this movie bigg boss fame dharsan, losliya played a lead role. director k.s.ravikumar to play a important role in this film.