ஓரினச் சேர்க்கையாளர்களாக நடித்துள்ள அனகா, கெளரி கிஷன்.. பாராட்டுக்களை அள்ளும் மகிழினி ஆல்பம்!

சென்னை: 96 படத்தில் ஜானுவாக நடித்த கெளரி கிஷன் மற்றும் நட்பே துணை படத்தின் நாயகி அனகா இருவரும் இணைந்து ஓரின சேர்க்கையாளர்களாக நடித்துள்ள மகிழினி ஆல்பம் பாடல் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் இதுபோன்ற LGBT சமூகத்தினருக்கான படங்கள் மற்றும் பாடல்கள் வருவது மிகவும் அரிதான ஒன்றாக பார்க்கப்படும் சூழலில் மிகவும் அற்புதமாக இந்த பாடல் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

அனகா மற்றும் கெளரி கிஷன் பரத நாட்டிய கலைஞர்களாகவும் இருவருக்குள்ளும் காதல் மலர அவர்கள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளும் கடைசியில் என்ன ஆகிறது என்கிற மொத்த கதையையும் இந்த மகிழினி பாடல் காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறது.

English summary

96 fame Gouri Kishan and Dikkiloona fame Anagha turns lesbian for an album song titled Magizhini out now. Madhan Karky penned the lyrics and Govind Vasantha musical makes the album a wonder one.