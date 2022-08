ராகவன் பேக்...120 பக்க கதை ரெடி...வேட்டையாடு விளையாடு 2 ஹாட் அப்டேட் தந்த கெளதம் மேனன்

சென்னை : 2006-ம் ஆண்டு கெளதம் மேனன் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடிப்பில் வெளியாகி செம ஹிட்டான படம் "வேட்டையாடு விளையாடு". ஜோதிகா, பிரகாஷ் ராஜ், கமலினி முகர்ஜி, டேனியல் பாலாஜி, ஜானகி சுபேஸ், முமைத் கான், அதுதி சர்மா போன்ற பலர் நடித்திருந்தனர்.

இப்படம் வசூல் ரீதியாகவும், விமர்சன ரீதியாகவும் நல்ல வெற்றியை பெற்றது. அதற்கு முன்னர் வெளியான "படையப்பா" படத்தின் வசூல் சாதனையை இப்படம் முறியடித்தது.ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையில் இப்படத்தில் இடம்பெற்ற பாடல்கள் அனைத்தும் இன்றுவரை பலரின் விருப்பப்பட்டியலில் முன்னணி இடம் வகிக்கிறது.

வீடு இல்லாமல் ரோட்டில் அலையும் கோபி..அப்பாவியா அழுது புலம்பி நாடகம்..ஏமாறுவாரா ராதிகா?

இப்படத்தில் போலீஸ் அதிகாரி ரோலில் சிறப்பாக நடித்ததற்காக கமல்ஹாசனுக்கு தமிழக அரசு திரைப்பட விருதுகள் விழாவில் சிறந்த நடிகருக்கான விருது வழங்கப்பட்டது. பொதுவாக படங்கள் வெற்றியடைந்தால் அதன் இரண்டாம் பாகம் உருவாகுவது வழக்கமாகி வருகிறது.

English summary

In his recent interview Gowtham Menon said that Already he written 120 pages script for Kamalahaasan's Vettaiyadu vilayadu 2. Last half an hour story work going on. He said that he don't know if Kamal will agree for this project.