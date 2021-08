அடுத்த தரமான சம்பவம் ரெடியாகுது... சிவகார்த்திகேயனின் அடுத்த பட டைரக்டர் இவரா?

சென்னை : குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவராலும் விரும்பப்படும் நடிகராக இருந்து வருகிறார் சிவகார்த்திகேயன். காமெடி, யதார்த்தமான நடிப்பால் அனைவரின் மனதையும் வசீகரித்து வைத்துள்ளார் சிவகார்த்திகேயன்.

படங்களில் நடிப்பதுடன் பல படங்களை தயாரித்தும் வருகிறார் சிவகார்த்திகேயன். சிவகார்த்திகேயன் படம் என்றாலே பொழுதுபோக்கு நிறைந்த படமாக என்பது கேரன்ட்டி. அந்த அளவிற்கு நல்ல கதைகளை தேர்வு செய்து நடித்து வருகிறார்.

English summary

after singa padhai, sivakarthikeyan's next movie will directed by gowtham menon. intial stage of discussion will going on. this movie also produce by vels films.