ஜிபி முத்துவுக்கு 2.. கமலுக்கு 0.. ஆதாம் மேட்டரில் ஆண்டவருக்கே இந்த நிலையா? கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் சனிக்கிழமை எபிசோடு நல்லாவே களைகட்டும் என்றே தெரிகிறது.

இந்தியன் 2 ஷூட்டிங்கிற்கு விடுமுறை விட்டுவிட்டு அதே லுக்கில் அப்படியே செம ஃபிரெஷ்ஷாக பிக் பாஸ் சீசன் 6ஐ தொகுத்து வழங்க வந்து விட்டார் கமல்.

ஆனால், இந்த சீசனில் ஜிபி முத்து இருக்கும் வரை கமலுக்கு கஷ்ட காலம் தான் என நெட்டிசன்கள் 2வது புரமோவை பார்த்து கமெண்ட் போட்டு வருகின்றனர்.

வெள்ளை உடை போல் அவர் உள்ளமும் வெள்ளை..பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் ஜிபி முத்துவை கொண்டாடும் பிக் பாஸ் ஃபேன்ஸ்!

English summary

GP Muthu Army trolls Kamal Haasan for again he started Adam issue at Bigg Boss Tamil 6 show. Kamal Haasan fans also supports him and slammed GP Muthu in the fans fight at social media.