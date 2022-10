நயன்தாரா இல்லைன்னா ரச்சிதா.. பிக் பாஸ் வீட்டில் ஜிபி முத்து தேர்வு செய்த 2 ஹீரோயின்கள் இவங்கதான்!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் ஜிபி முத்துவுக்கு ரொம்பவே பிடித்தமான போஸ்ட் பாக்ஸை பிக் பாக்ஸ் என்கிற பெயருடன் உள்ளே கொண்டு வந்து ஜிபி முத்துவை ஹேப்பி ஆக்கினார் கமல்.

பின்னர், அதிலிருந்து ரசிகர்கள் அவருக்கு அனுப்பிய முருங்கைக்காய் மற்றும் ஏகப்பட்ட கடிதங்களை அசீம் எடுத்து கொடுத்ததுமே சந்தோஷத்தில் மிதந்தார் ஜிபி முத்து.

ஒரு கடிதத்தை எடுத்து அசீம் படித்த நிலையில், ஜிபி முத்து ஹீரோவாக நடிக்கும் படத்தில் யாரை ஹீரோயினாக போடலாம் என்கிற கேள்வி எழுந்தது.

English summary

Kamal Haasan started a super track for GP Muthu and he chose Rachita and Janany apart from Nayanthara and Simran for his movie. Fans and Bigg Boss housemates enjoys a lot.