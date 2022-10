சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி தொடங்கிய முதல் நாளில் இருந்தே சூடு பிடிக்கத் தொடங்கி விட்டது.

தங்களது குரலை ஸ்ட்ராங்கா சொல்லணும், சைலன்ட்டா இருக்கக் கூடாது என ஒவ்வொரு போட்டியாளர்களும் பக்கா பிளான் உடன் விளையாடி வருகின்றனர்.

மக்களை சிரிக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஜிபி முத்துவை அமுதவாணன் உள்ளிட்டோர் வேண்டுமென்றே வம்பிழுத்து விளையாடி வரும் நிலையில், மக்கள் போட்டியாளராக கலந்து கொண்ட தனலட்சுமி ஜிபி முத்துவிடம் பிரச்சனை செய்து அவரை கண்கலங்க வைத்து விட்டார்.

பளிச் பளிச் மீம்ஸ்..ஜிபி முத்துவை பார்த்து வியந்த ரசிகர்கள்..இன்றைய கலாய் மீம்ஸ்!

So sad....Don't worry Thalaiva... People will be watching everything 😭 Be strong.💪💪💪 #GPMuthu #GPMuthuArmy #BiggBossTamil6 pic.twitter.com/JE50gOkAen

Real face of #Dhanalakshmi who triggered #GPMuthu by saying he is acting... Entha seyaluku jing chak #Ayesha Nala kootani rendum... Nasam aha ponga rendu perum 🤬🤬🤬🤬🤬 #BiggBossTamil6 pic.twitter.com/cNGRRVGkmE

English summary

GP Muthu cried after fight with Dhanalakshmi at Bigg Boss Tamil Season 6 house shocks fans. Many fans wants Dhanalakshmi will be evict as a first contestant from the house and lends their supports to GP Muthu.