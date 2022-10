ஜிப் போடாமல் நின்ற ஜிபி முத்து.. மகேஷ்வரி முன்னாடி மானமே போயிடுச்சு.. பிக் பாஸ் அலப்பறைகள்!

சென்னை: 20 பேரை உள்ளே அனுப்பி விட்டு வெறும் இரண்டு கக்கூஸ் மட்டுமே வைத்திருக்கிறார்களே என ஜிபி முத்து கேட்டதில் இருந்தே பிக் பாஸ் சீசன் 6 சூடுபிடிக்க ஆரம்பித்து விட்டது.

மழையில் தன்னையே மறந்து தலைவன் ஜிபி முத்து போட்ட ஆட்டத்தை வசீகரா பாடலுடன் எல்லாம் மிக்ஸ் செய்து வீடியோக்கள் சோஷியல் மீடியாவில் பறக்கின்றன.

இந்நிலையில், இன்று அதிகாலை பாத்ரூம் போயிட்டு வெளியே வந்த ஜிபி முத்து ஜிப்பை போடாமல் மகேஸ்வரியுடன் நின்று பேசிய அதிகாலை அலப்பறைகளும் அரங்கேறின.

ஜிபி முத்துவோட இன்னொசன்ஸை வச்சி விளையாடக் கூடாது.. ராபர்ட் மாஸ்டரை திட்டும் ஆர்மி!

English summary

GP Muthu didn't put zip after came out from toilet and talking to Vj Maheshwari gets trolled by netizens. Bigg Boss Tamil season 6 which started on October 9th getting warm welcome from BB fans.