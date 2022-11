இதுக்குத்தான் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு போனாரா.. சன்னி லியோனுக்கே பால்கோவா ஊட்டிவிட்ட ஜிபி முத்து!

சென்னை: சன்னி லியோன் நடித்துள்ள 'ஓ மை கோஸ்ட்' படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது.

சதிஷ், யோகி பாபு, தர்ஷா குப்தா ஆகியோருடன் டிக் டாக், பிக் பாஸ் பிரபலம் ஜிபி முத்துவும் முக்கியமான கேரக்டரில் நடித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், ஓ மை கோஸ்ட் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் ஜிபி முத்து கலகலப்பாக பேசியது வைரலாகி வருகிறது.

நாரு நாரா கிழிச்சி பார்த்து இருக்கியா? வெளியானது சன்னி லியோனின் 'ஓ மை கோஸ்ட்’ டீசர்!

English summary

Oh My Ghost trailer launch event was held in Chennai. In this event, GP Muthu's talk about Sunny Leone is going viral. Also, he fed Balkova to Sunny Leone.