“நேத்து ராத்திரி எம்மா“மழையில் ஆட்டம் போட்ட ஜிபி முத்து..பிக் பாஸ் வீட்டில் மாஸ் காட்டுறாரே?

சென்னை : டிக் டாக் மூலம் பிரபலமான ஜிபி முத்து பிக் பாஸ் வீட்டில் கொட்டும் மழையில் செம குத்தாட்டம் போட்டு மாஸ் காட்டி உள்ளார்.

விஜய் டிவியில் நடிகர் கமல் ஹாசன் தொகுத்து வழங்கும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி நேற்று முதல் தொடங்கியது. 100 நாட்கள் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியில், செல்போஃன், வெளியுலக தொடர்பு என எதுவுமே இல்லாமல் வீட்டிற்குள் இருந்து பிக்பாஸ் கொடுக்கும் டாஸ்குகளை செய்ய வேண்டும்.

பிக் பாஸ் கொடுக்கும் அனைத்து டாஸ்குகளையும் செய்து கடைசி வரை வீட்டில் இருப்பவரே டைட்டிலை வெல்ல முடியும்.

வந்ததும் வராததுமா தண்டனையில் சிக்கிய 4 போட்டியாளர்கள்..முதல்நாளே இப்படி செய்யலாமா பிக்பாஸ்!

Actor Kamal Haasan returned to the show as the host and he is going to entertain the audiences for the next 14 weeks. GP Muthu mass dance at bigg boss house