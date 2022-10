மர்மதேசத்தில் சிக்கிய ஜிவி பிரகாஷ்… அதிரடி காட்டும் கெளதம் மேனன்… திகில் கிளப்பும் 13 பட டீசர்

சென்னை: ஜிவி பிரகாஷ் குமார், கெளதம் மேனன் இருவரும் 'செல்ஃபி' என்ற படத்தில் இணைந்து நடித்திருந்தனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து ஜிவி பிரகாஷ், கெளதம் கூட்டணியில் 13 என்ற திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது.

புதுமுக இயக்குநர் விவேக் இயக்கியுள்ள 13 திரைப்படத்தின் டீசர் செம்ம மிரட்டலாக தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

English summary

GV Prakash Kumar and Gautham Menon acted together in Selfie. Following that, they are currently acting in the film '13'. The teaser of 13, which is made in the thriller genre, is out now.