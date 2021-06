ஜீ வி .பிரகாஷ் பிறந்தநாளில் இந்த ஆண்டு ...சமீபத்தில் இப்படி ஒரு செயல்

சென்னை : G.V.பிரகாஷ்குமார் ரசிகர் மன்றத்தின் சார்பாக தமிழ்நாடு முழுவதும் கொரானா கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றி ஏழை எளிய மக்களுக்கும், முதியோர் இல்லங்களுக்கும், அனாதை இல்லங்களுக்கும் உணவுகள், உடைகள் வழங்கினர்

பொதுமக்களுக்கு கொரோனா வராமல் தடுப்பதற்காக எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதற்காக ஹோமியோபதி மருந்துகளும், நாட்டு மருந்துகளும் பொது மக்களுக்கு வழங்கினர்.

இன்னைக்கு என் நகத்தை நான் கடிக்கவே மாட்டேன்.. திடீர் சபதம் எடுத்த கஜோல்.. என்ன காரணம்?

மேலும் பொது மக்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களான அரிசி, மளிகை சாமான்கள், பழங்கள், காய்கறிகள் வழங்கியும் மரக் கன்றுகளை கொடுத்தும், அதனை நட்டும் அனைத்து மாவட்டந்தோறும் G.V பிரகாஷ்குமார் பிறந்த நாளை சிறப்பாக கொண்டாடினர்..

English summary

Music Director GV Prakash fans have celebrated his birth day in a novel way by donating to people who are affected due to the Lockdown.