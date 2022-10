கஷ்டம்ன்னு வந்துட்டா கர்ணனா மாறிடுவாப்ல… கல்லூரி மாணவிக்கு செய்த உதவிய இசை அசுரன் ஜிவி பிரகாஷ்..

சென்னை: சூரரைப் போற்று படத்தின் பின்னணி இசைக்காக தேசிய விருது பெற்றுள்ளார் ஜிவி பிரகாஷ்குமார்.

டெல்லியில் நடைபெற்ற தேசிய விருது வழங்கும் விழாவில் ஜிவி பிரகாஷ்க்கு விருது வழங்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், டிவிட்டரில் உதவி கேட்ட கல்லூரி மாணவிக்கு இசையமைப்பாளார் உதவிய சம்பவம் வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Recently Music Composer GV Prakash received the National Award for the Soorarai Pottru film. A college girl asked GV Prakash on Twitter for help in paying the exam fees. GV Prakash immediately helped her by sending money on Gpay