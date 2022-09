“துணிவு“ படம் நின்னு பேசும்...கவலைபடாதீங்க...எச் வினோத் ட்வீட்!

சென்னை : எச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடிக்கும் 61வது படத்திற்கு துணிவு என தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் எச் வினோத் ட்விட்டரில் படம் நின்னு பேசும் என பதிவிட்டுள்ளார்.

சதுரங்க வேட்டை, தீரன் அதிகாரம் ஒன்று, நேர்கொண்டப்பார்வை, வலிமை படத்தை இயக்கிய எச் வினோத். தற்போது அஜித்தின் 61வது படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

போனி கபூர் தயாரிப்பில், அஜித் நடிப்பில், எச். வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் இந்த படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைக்கிறார், மஞ்சுவாரியார் ஜோடியாக நடிக்கிறார்.

