இண்டஸ்ட்ரி ஹிட் அடித்த விக்ரம்.. கமலுக்காக காத்திருக்கும் இயக்குநர்கள்.. இவரும் இருக்காரா?

சென்னை: கடைசியாக வெளியான விஸ்வரூபம் 2 படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை. அதன் பிறகு பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி பக்கம் ஒதுங்கி விட்டார் கமல் என கிண்டல் செய்தனர்.

இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு வெளியான விக்ரம் திரைப்படம் 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வந்தாலும், கமல் எப்போதுமே நாயகன் தான் என்பதை நிரூபித்தது.

இந்தியா மட்டுமின்றி ஓவர்சீஸிலும் இத்தனை பெரிய வசூல் வேட்டையை யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை. சுமார் 600 கோடி வரை படம் பிசினஸ் செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

வெற்றிகரமான 3 வது நாள், 5 வது நாள் என்று விளம்பரம்.. பாக்யராஜ் கிண்டல்!

English summary

After Vikram movie Industry hit, Director H vinoth and few other top most directors waiting to do Kamal Haasan movie and narrate different kinds of scripts to him buzz trending in cinema Industry.