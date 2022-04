ஏகே 61 டீமுக்கு கண்டிப்பான உத்தரவு போட்ட ஹெச்.வினோத்...அப்படி என்ன உத்தரவு ?

சென்னை : அஜித் நடித்து வரும் ஏகே 61 டீமில் இருப்பவர்களுக்கு மிக கண்டிப்பான உத்தரவை போட்டுள்ளாராம் டைரக்டர் ஹெச்.வினோத். ஏற்கனவே தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் போட்ட கண்டிஷனின் பின் விளைவு தான் தற்போது வினோத் போட்டுள்ள கண்டிஷன் என கூறப்படுகிறது.

நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை படங்களை தொடர்ந்து ஏகே 61 படத்தில் மூன்றாவது முறையாக அஜித் - ஹெச்.வினோத் - போனி கபூர் ஒன்றிணைந்துள்ளது. வலிமை படம் தந்த பிரம்மாண்ட வெற்றி, பிரம்மாண்ட வசூல் சாதனை ஆகியவற்றால் உற்சாகமாக, புது எனர்ஜியுடன் ஏகே 61 படத்தின் ஷுட்டிங்கை துவக்கி உள்ளனர்.

“AK 61“ பல கெட்டப்புகளில் கலக்கப்போகும் அஜித்... சுவாரஸ்யத்தகவல் !

English summary

According to latest reports, AK 61 shots are fully focused for Ajith. Other artist combination scenes to be taken upcoming weeks. Using mobile phone inside the set was strictly prohibited. Director H.Vinoth follow this in strictly manner.