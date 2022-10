கமலுக்காக கதையுடன் காத்திருக்கும் அஜித் பட இயக்குநர்கள்… சபாஷ் சரியான போட்டி… பரபரக்கும் கோலிவுட்

சென்னை: விக்ரம் படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து ஷங்கர் இயக்கும் 'இந்தியன் 2' படத்தின் ஷூட்டிங்கில் பிஸியாக இருக்கிறார் கமல்.

இதனைத் தொடர்ந்து மகேஷ் நாராயணன் இயக்கும் புதிய படத்தில் கமல் நடிக்கவுள்லதாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், கமலின் கால்ஷீட்டுக்காக அஜித் பட இயக்குநர்கள் இருவர் கதையோடு காத்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

