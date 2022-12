பொங்கலுக்கு விஜய்யின் வாரிசு தான் முதலில் பார்ப்பேன்... ஹெச் வினோத் இப்படி சொல்ல இதுதான் காரணமா?

சென்னை: அஜித்தின் துணிவு திரைப்படம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜனவரி 12ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

அதேநாளில் விஜய்யின் வாரிசு திரைப்படமும் பொங்கல் ரேஸில் துணிவுக்கு எதிராக களமிறங்குகிறது.

வாரிசு, துணிவு படங்களில் முதலில் எதை பார்க்க வேண்டும் என ரசிகர்களிடம் பெரிய விவாதமே நடந்து வரும் நிலையில், இயக்குநர் ஹெச் வினோத் அதிரடியாக தனது விருப்பத்தை முன்வைத்துள்ளார்.

நல்லா ல.. நல்லா ல.. நல்லா ல.. துணிவு 'காசேதான் கடவுளடா’ பாடலை வச்சு செய்யும் விஜய் ரசிகர்கள்!

English summary

Varisu and Thunivu movies are released on the occasion of the Pongal festival. Due to this, Vijay and Ajith fans have already started putting up banners in theatres. In this case, H Vinoth will be ready to watch Vijay's Varisu film first for Pongal.