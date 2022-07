50வது படம் மஹா...பத்தல பத்தல...வேற லெவலில் பிளான் போடும் ஹன்சிகா

சென்னை : நடிகை ஹன்சிகாவின் மஹா படம் கிட்டத்தட்ட 4 ஆண்டுகள் காத்திருப்பிற்கு பிறகு ஜுலை 22 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. யுஏ சான்று அளிக்கப்பட்டுள்ள மஹா படம் தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.டைரக்டர் யு.ஆர்.ஜமீல் இயக்கத்தில் ஹன்சிகா மோத்வானி, சிம்பு, ஸ்ரீகாந்த் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள படம் மஹா. இந்த படத்தில் சிம்பு, 40 நிமிடங்கள் வரும் கேமிரோ ரோலில் நடித்துள்ளார்.

2018 ம் ஆண்டு மஹா படம் அறிவிக்கப்பட்டது. பல போராட்டங்களை கடந்து தற்போது தான் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. மஹா படத்திற்கு பிறகு ஹன்சிகா 10 படங்களில் கமிட்டாகி விட்டார். ஆனால் தற்போது தான் மஹா ரிலீசாக உள்ளது.

மஹா, தியேட்டரில் ரிலீசான ஒரு மாதத்தில் ஓடிடியிலும் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் ஓடிடி ரிலீஸ் பற்றிய எந்த அறிவிப்பும் இதுவரை முறையாக அறிவிக்கப்படவில்லை. படத்தின் ரிலீசை முன்னிட்டு பத்திரிக்கை ஒன்றிற்கு ஹன்சிகா பேட்டி அளித்துள்ளார்.

English summary

Maha is a special film in Hansika’s filmography for two reasons. It’s her 50th film as an actor and first as the titular character. Originally announced in 2018, the film’s release has been delayed for so long that the actor has signed up ten more films during this period.