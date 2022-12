Hansika Marriage: ஜெய்ப்பூர் அரண்மனையில் நாளை திருமணம்.. கோலாகலமாக நடக்கும் திருமண சடங்குகள்!

ஜெய்ப்பூர்: தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் நடித்து இந்திய சினிமா ரசிகர்களை கவர்ந்த நடிகை ஹன்சிகா மோத்வானியின் திருமணம் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள முண்டோட்டா அரண்மனையில் டிசம்பர் 4 (நாளை) பிரம்மாண்டமாக நடைபெறுகிறது.

பாலிவுட் நடிகைகளான ஆலியா பட், கத்ரீனா கைஃப் எல்லாருமே எப்படி ராஜஸ்தானில் பிரம்மாண்ட அரண்மனையில் திருமணத்தை நடத்தினார்களோ அதே போல தனது திருமணத்தை ஹன்சிகா நடத்த ஆயத்தமாகி விட்டார்.

இந்நிலையில், நேற்று இரவு ஹன்சிகா மற்றும் சோஹேல் கத்தூரியாவுக்கு நடைபெற்ற சுஃபி எனும் திருமணத்திற்கு முந்தைய சடங்கு வீடியோ சோஷியல் மீடியாவில் தீயாய் பரவி வருகிறது.

வருங்கால கணவருடன் பூஜையில் பங்கேற்ற ஹன்சிகா.. முழு வீச்சில் தயாராகும் திருமண ஏற்பாடுகள்!

English summary

Hansika attends Sufi ceremony before the Big Fat Wedding with Sohael Katuria pics and videos circulates like a wildfire in social media. They both enjoys their Pre wedding cermonies at Jaipur Royal Palace.