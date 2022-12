திருமண நாளில் ஹன்சிகா செய்த நல்ல காரியம்..ஆதரவற்றவர்களுக்கு விருந்து!

ஜெய்பூர்: திருமண நாளில் நடிகை ஹன்சிகா மோத்வானி செய்த நல்ல காரியத்தை ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகிறார்கள்.

எங்கேயும் எப்போதும் காதல் படத்தில் கொழுக்கு மொழுக்குனு இருந்த ஹன்சிகாவை பார்த்ததும் மொத்த தமிழ் ரசிகர்களும் அவுட்டாகிவிட்டனர்.

சின்ன குஷ்பூ என பெயர் எடுத்த ஹன்சிகா விஜய், தனுஷ், ஜெயம் ரவி, சிம்பு, உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார். குறுகிய காலத்திலேயே 50க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார்.

வணங்கான் வந்துட்டு இருக்குன்னு சொன்னாரே பாலா.. அதிரடியாக விலகிய சூர்யா.. என்ன ஆச்சு?

English summary

Hansika Motwani is all set to tie the knot with her fiancé-businessman Sohael Kathuriya in Jaipur Rajasthan.Hansika Motwani has invited underprivileged children to her wedding