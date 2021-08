கலங்கிய கண்களுடன் ஹன்சிகா… '105 மினிட்ஸ்' ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ் !

சென்னை : ஹன்சிகா மட்டுமே சிங்கிள் ஷாட்டில் நடிக்கும் 105 மினிட்ஸ் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தப் படத்தில் ஹன்சிகா மட்டுமே நடித்திருக்கிறார் . வேறு எந்த நடிகரும் இந்த திரைப்படத்தில் நடிக்கவில்லை.

இதுவொரு சைக்கலாஜிகல் த்ரில்லர் திரைப்படமாகும்.

English summary

105 Minutes' is an upcoming movie starring Hansika Motwani as the protagonist. The entire movie will be filmed in a single shot and Hansika Motwani will be the only actor in the movie.