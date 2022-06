கடைசி வரை போராட சொல்லிக் கொடுத்த மனுஷன்யா அவரு.. நெல்சனுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொன்ன கவின்!

சென்னை: விஜய்யின் பீஸ்ட் திரைப்படம் மட்டும் மிகப்பெரிய பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் அடித்திருந்தால் இன்னேரம் விஜய் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி ஏகப்பட்ட பிரபலங்கள் இயக்குநர் நெல்சனுக்கு வாழ்த்து சொல்லி ஹாஷ்டேக்கை டிரெண்ட் செய்திருப்பார்கள்.

ஆனால், ஒருமுறை சறுக்கியதும் ஒட்டுமொத்தமாக விஜய் ரசிகர்களே ஓரங்கட்டி விட்டு தளபதி 66 படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கிற்காக காத்திருக்கின்றனர்.

இந்நிலையில், நெல்சனின் ஆருயிர் நண்பரான நடிகர் கவின் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் அசத்தலான பிறந்தநாள் வாழ்த்து ஒன்றை கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Actor Kavin send a super birthday wishes to Nelson, he tweeted, “To the man who taught me how to be consistent and to never give up and to fight till the end. To the man who showed the world what it is to be self-made, happy birthday Nelsondilpkumar na 🤗🤗🤗❤️❤️❤️😘😘😘 Wishing you the best forever, ever ku ever”.