ஹர்பஜன் சிங்கின் Friendship படப்பிடிப்பு முடிந்தது… டிரைலர் ரிலீஸ் எப்போ தெரியுமா !

சென்னை : ஹர்பஜன் சிங் கதாநாயகனாக நடிக்கும் பிரண்ட்ஷிப் படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிந்தது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரபலமான லாஸ்லியா மரியனேசன், ஹர்பஜன் சிங்கிற்கு ஜோடியாக இப்படத்தில் நடித்துள்ளார்.

இப்படத்தின் டிரைலர் இந்த மாதம் இறுதியில் வெளியாக வாய்ப்பு இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Former cricketer Harbhajan Singh has finished shooting for his film ‘Friendship’.The trailer of the film will be released by the end of this month. Harbhajan, Arjun and Losliya are also playing the lead roles in the Friendship.