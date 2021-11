கமலின் விக்ரம் படத்தில் இணைந்த மற்றொரு பிரபல வில்லன் நடிகர்

சென்னை : கமல் தற்போது டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விக்ரம் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் நான்காவது மற்றும் இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு நவம்பர் 17 ம் தேதி கோவையில் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

ஒரு மாதம் தொடர்ந்து நடைபெற உள்ள இந்த படப்பிடிப்பில் கமல், மெயின் வில்லன் விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் ஆகியோர் இணைந்து பல சீன்களில் ஒன்றாக நடிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Latest sources said that popular villain actor Hareesh peradi will joins in kamal's vikram movie. he will join in coimbatore shooting schedule soon. hareesh already played crucial role in vikram vedha movie.