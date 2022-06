ஷுட்டிங் முடிஞ்சிடுச்சு...விஜயகாந்த் நடித்தாரா? இல்லையா?...டைரக்டர் சொன்ன ஹாட் நியூஸ்

சென்னை : டைக்டர் விஜய் மில்டன் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் ஆன்டனி நடித்துள்ள படம் மழை பிடிக்காத மனிதன். இந்த படத்தில் விஜய் ஆன்டனிக்கு ஜோடியாக மேகா ஆகாஷ் நடித்துள்ளார்.

சரத்குமார், சரண்யா பொன்வண்ணன், முரளி சர்மா, தலைவாசல் விஜய், பிரனிகி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படம் ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்திற்கு அன்சு ராஜாமணியுடன் இணைந்து விஜய் ஆன்டனி இசையமைத்து, நடித்துள்ளார்.

ஏற்கனவே விஜய் ஆன்டனி நடித்துள்ள தமிழரசன், அக்னி சிறகுகள், ரதம், பிச்சைக்காரன் 2 என வரிசையாக பல படங்கள் ரிலீசுக்கு காத்திருக்கும் நிலையில் மழை பிடிக்காத மனிதன் படத்தின் ஷுட்டிங் சமீபத்தில் நிறைவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. விரைவில் படத்தின் ரிலீஸ் பற்றியும் அறிவிக்க உள்ளதாக கூறினார்கள்.

