சத்யராஜிற்கு எம்.ஜி.ஆர் கொடுத்த மாதிரி அவர் எனக்கு கொடுத்தது இருக்கு... சிவகார்த்திகேயன் நெகழ்ச்சி

சென்னை: தெலுங்கு இயக்குநர் அனுதிப் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் சிவகார்த்திகேயன், சத்யராஜ் மற்றும் நடிகை மரியா முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருக்கும் பிரின்ஸ் திரைப்படம் இன்று வெளியாகியிருக்கிறது.

தீபாவளி விடுமுறையை முன்னிட்டு வெளியாகி இருக்கும் இந்தப் படத்திற்கு தொடர்ச்சியாக ஐந்து நாட்கள் விடுமுறை இருப்பதால் நல்ல ஓப்பனிங் கிடைத்துள்ளது.

இந்நிலையில் பல சுவாரசியமான விசயங்களைப் பற்றி சிவகார்த்திகேயன் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசி இருக்கிறார்.

English summary

Directed by Telugu director Anudeep, the movie Prince starring actors Sivakarthikeyan, Sathyaraj and actress Maria has released today. The film, which is releasing on the occasion of Diwali holiday, has got a good opening as there are five consecutive days off. In this case, Sivakarthikeyan has talked about many interesting things in a program.