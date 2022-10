பிரைவேட் பார்ட்டை காட்டி மார்க் போட சொன்னவரு இப்போ பிக் பாஸ் போட்டியாளரா? பிரபல நடிகை காட்டம்!

மும்பை: பிரைவேட் பார்ட்டை தன்னிடம் காட்டி 0 முதல் 10 வரை ரேட்டிங் போட சொல்லி பாலியல் தொல்லை கொடுத்த காமக் கொடூரன் எப்படி பிக் பாஸ் போட்டியாளராக மக்கள் பார்க்கும் ஒரு பிரபல ஷோவில் இடம் பெறலாம்? என சல்மான் கானையும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியையும் விளாசி உள்ளார் பாலிவுட் நடிகை ஷெர்லின் சோப்ரா.

பாலிவுட்டின் பிரபல கவர்ச்சி நடிகையான ஷெர்லின் சோப்ரா பிக் பாஸ் சீசன் 16ல் போட்டியாளராக சல்மான் கான் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள பிரபல இயக்குநர் சஜித் கான் குறித்து ஏற்கனவே மீடூவில் புகார் அளித்திருந்தார்.

10க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் சஜித் கானுக்கு எதிராக முன்னதாகவே புகார் அளித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Sherlyn Chopra tweeted, "He had flashed his private part at me & asked me to rate it on a scale of 0 to 10. I’d like to enter into the house of Big Boss & give him the rating!Let India watch how a survivor deals with her molester! Pls take a stand! BeingSalmanKhan."